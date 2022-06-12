Melih Saatçı yazdı: 'Kuntz ile milli takımımızın mesafe alması mümkün değil'

12 Haziran 2022 Pazar, 11:25

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"A Mili takımımıza nazar değmesin! Lüksemburg’u da devirdik. Galibiyetler ne güzel değil mi? Önce Faroe Adaları’nı sonra Basketbol ülkesi Litvanya‘yı devirdikten sonra şimdi de Lüksemburg galibiyeti…

Galip geldiğimiz 3 takımda gerçekten UEFA Uluslar Ligi’nde 3.ligin, C kategorisinin hakkını veriyor. Birbirinden kötü, dünya futbolunda esamesi okunmayan, averaj takımı olmaktan öteye geçemeyen takımlar karşısında galibiyetler almayı başardık. Tebrik ediyorum.

Serdar Dursun ile de golleri buluyoruz. Stefan Kuntz Milli takımımızda ki denemelerini Serdar Dursun ile gerçekleştiriyor. Bu takımda Serdar Dursun ‘un oynatılması Türk futbolunun geldiği noktayı göstermesi anlamında çok önemlidir. Kuntz, A Milli takımımızı hangi kriterlere göre yönetiyor soru işareti?

Geline nokta da Cebelitarık, Lihtenştayn gibi futbol endüstrisine harcanan maliyetler yönünden çok çok altımızdan olan ülke milli takımları ile aynı kategorideyiz. Hatta Ermenistan milli takımı bizim üst kategorimizde. Ne yazık ki futbolumuzun geldiği nokta harcanan paralar göz önünde bulundurulduğunda çok çok ters orantılı. Kuntz’la Milli takımımızın mesafe alması mümkün değil. Serdar Dursun ile mi yapılanacaksın. Ülke futbolunun bu futbol yönetim anlayışı ile ileriye girmesi mümkün değil.

Tekrar tekrar söylüyorum, Stefan Kuntz, bu amatör takımlarla mücadele edelim diye mi takımın başına getirildi. Kuntz‘a bu takımlarla oynayarak mili maç tecrübesi kazandıracağımıza kendi içimizde değerlerimize, genç teknik direktörlerimize tecrübe kazandıralım. Eminim ki onlar da milli takımımız ile beraber kategori atlayarak Türk futboluna yön verirler."