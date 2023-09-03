Melih Saatçı yazdı: 'Omar Colley atıyor, Beşiktaş kazanıyor'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:28

Güncelleme: 03.09.2023 - 21:28

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendi. Melih Saatçı mücadeleyi kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş hafta içi kazandığı Dinamo Kiev maçından sonra Sivasspor karşısında da galip gelerek istikrar sağlama yolunda çok önemli bir adım atmış oldu.

Tribünler de yer yer boşluklar olsa da Beşiktaş taraftarının desteği o boşlukları da doldurdu. Beşiktaş, maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol etti diyebiliriz. İstediği gibi oyunun temposunu şekillendiren Beşiktaş karşısında Sivassporlu oyuncular mücadele anlamında eksik kaldılar. Sivasspor maçın hiçbir bölümünde oyunu çevirecek hamleler yapamadı hem de rakibinin daha 2-3 gün önce zorlu bir Avrupa Kupası mücadelesi yapmış olmasına rağmen…

Beşiktaş 11’nde Rashica ve Chemberlain’in olması maçı seyrederken ayrı bir heyecan yaşattı. Özellikle Chemberlain’in göstereceği performans önemli idi. Sezonu sakatsız geçirebilirse Beşiktaş’a faydalı olacaktır. Colley atıyor ,Beşiktaş kazanıyor… Omar Colley’in defanstan gelerek adeta ayakla atılmış gibi kafa şutu ile takımına kazandırdığı gol,Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Colley bu sezon duran toplarda Beşiktaş’ a goller kazandırmaya devam edecek gibi.Altı pas içinde sezgisel yeteneğinin çok iyi oluşu Beşiktaş adına büyük avantaj.Beşiktaş, Rashica ‘nın golü ile ikinci yarıya 2-0’ın avantajı ile başladı.

Abubakar her ne kadar Avrupa da gollerine devam etse de lig de suskunluğunu bozamadı. Mert Günok’un Sivassporlu oyuncu Barrow’un adeta topu ayağından aldığı pozisyon belki de maçın kırılma anı olabilirdi. Ghezzal’ın takıma dönmesi ve de istikrar sağlaması Beşiktaş’a güç katacaktır.

Sonuç olarak, Beşiktaş her iki yarıda da kendini sıkmadan zorlanmadan galip gelmesini bildi. Beşiktaş taraftarı yine muhteşemdi."