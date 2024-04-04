Melih Saatçı yazdı: 'Santos’un görevine derhal son verilmeli'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:49

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:49

Beşiktaş uzatma dakikalarında yediği gol ile karşılaşmayı 1-1 berabere bitirdi. Beşiktaş galip gelse idi dahi bu kadar kötü ,organize olamayan, kendi yarı sahasına çekilen, öylece rakibi bekleyen bir Beşiktaş’ı, daha doğrusu da bu kadar kötüsünü de hiç seyretmemiştim.

Santos’un yaptığı değişiklikler, saha kenarında ki duruşu, enerjisizliği neresinden baksak Santos için olumlu yazacak bir şey yok.

Bu takımın arka planında Aybaba ve Uçar’ın da var olmasına rağmen Santos’un oyun anlayışının ısrarla Beşiktaş’ı sıradan bir takım hüviyetine götürmesi çok manidar…

Kanat oyuncusu diye alınan Svensson ilk 11’de ve doğru düzgün ortası yok ve giden Rosier ile mukayese dahi edilemez…

Sözün özü bu sezon sonunu beklemeden Santos’un görevine son verilmeli…