Melih Saatçı yazdı: 'Semih’in bireysel becerisi maçı kazandırdı'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 21:14

Güncelleme: 04.02.2024 - 21:14

Beşiktaş, kendi sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı değerlendirdi.



Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

İlk yarının sonuna kadar kaleye tek bir şutu olmadığı gibi tek bir pozisyona dahi giremeyen Beşiktaş, Semih ‘in bireysel becerisi ile takımına kazandırdığı gol ile devre arasına 1-0 galip girdi.

İlk yarı boyunca pozisyona giren ve daha istekli olan taraf Trabzonspor idi. Özellikle Trazeguet ile gelişen kanat atakları Beşiktaş’a zor anlar yaşattı. İşin enteresan tarafı ilk yarı boyuncu gol dışında çok kötü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş’a karşı ,Trabzonspor ‘un skor üstünlüğünü kuramaması Trabzonspor teknik heyeti açısından çok düşündürücü. Bir takım üst üste dört mağlubiyet almışsa bu kötü gidişatın tek sorumlusu en başta teknik heyet ve yönetimdir.

İkinci yarı oyun üstünlüğünü bir nebze de olsa eline geçiren Beşiktaş yine Semih ‘in ekmeğini taştan çıkartırcasına attığı gol ile 2-0 üstünlüğü ele geçirdi. Semih dışında geçen haftalara göre Ghezzal daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bu maçta görüldü ki Amartey defans hattından ne kadar uzak oynarsa Beşiktaş için o kadar iyi!

Bu karşılaşma, Beşiktaş’ın hem lig üçüncülüğü için hem de hafta içi oynayacağı Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesi öncesi takıma moral oldu.