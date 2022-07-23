Melih Saatçı yazdı: 'Tuanzebe transferi gerçekleşirse savunma rahatlar'

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:52

Melih Saatçı, Trabzonspor'un hazırlık kampını Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor’un Avusturya kampı başladı fakat stoper arayışları bitmedi. Takımda süregelen defans hataları büyük sorun. Defans adeta alarm veriyor.

Sezonun başlamasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen önlemlerin alınamaması sıkıntı. Stoper transferinde geç kalındı. Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi Play off mücadelesine az bir zaman kalması ve de gelecek oyuncunun takıma uyum sağlamasının zaman alabileceği düşünüldüğünde transfer de geç kalınması handikap.

Son olarak stoper arayışlarında Jeison Murillo ismi dolaşmaya başladı. Son olarak Celta Vigo takımında oynayan oyuncu zaman zaman kademe hataları yapabilen bir oyuncu ve defansı toparlayabileceğini düşünmüyorum. Mancester United forması giyen Tuanzebe transferi gerçekleşirse Trabzonspor savunmada rahatlar. Göztepeli kaleci İrfan Can transfer edilirse Trabzonspor yönetimi iyi iş yapar. Geleceği olan çok yetenekli bir kaleci.

Slovenya da ki hazırlık maçlarında ki çok kötü futbol iyi analiz edilmeli, Avusturya kampında gereken önlemler alınmazsa Trabzonspor hedeflerine ulaşmada çok zorlanır. Trabzonspor da iki oyuncu var ki tam bir hayal kırıklığı Fode Koita ve Kouassi. Özellikle de geçtiğimiz sezon başında takıma katılan Koita’nın bitmek, düzelmek bilmeyen sakatlıklarını anlamak mümkün değil tam bir fiyasko. Transfer ücreti ile birlikte değerlendirildiğinde tam bir hayal kırıklığı.

Kouassi ve Koita bu takımda forma giyemeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Trabzonspor’un Avusturya kampında iki sert İtalyan takımı Torino ve Empoli mücadeleleri 30 Temmuzda oynanacak Süper Kupa finali öncesi takımın son durumunu, hazır olup olmadığını ortaya koyacak. Bugün oynanacak Torino mücadelesi Avusturya kampının takım üzerinde ki etkilerini ortaya koyması anlamında önemli.Geçen hafta ki yazılarımda da belirttiğim üzere Trabzonspor şampiyon olurken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının ligden çok erken kopmalarını özellikle göz ardı etmemek gerekir. Takımlar yapmış oldukları transferlerle bu sezon ligin ne kadar zor geçeceğinin sinyallerini verdi."



