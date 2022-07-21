Trabzonspor'da Enis Destan'a iki teklif

21 Temmuz 2022 Perşembe, 13:17

Trabzonspor 'da bir yandan yeni takviye çalışmaları sürerken diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

Sporx’in haberine göre, Trabzonspor'un genç yıldızı için 2 ülkeden teklif bulunuyor. Devre arasında Altınordu'dan kadroya katılan genç futbolcu Enis Destan'ın kiralık olarak Belçika ya da Polonya'ya gidebileceği iddia edildi.

Trabzonspor, geçen sezon Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Enis Destan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.