Trabzonspor'da Enis Destan'a iki teklif

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan için 2 ülkeden teklif bulunduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 13:17
Trabzonspor'da Enis Destan'a iki teklif
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Trabzonspor 'da bir yandan yeni takviye çalışmaları sürerken diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

Sporx’in haberine göre, Trabzonspor'un genç yıldızı için 2 ülkeden teklif bulunuyor. Devre arasında Altınordu'dan kadroya katılan genç futbolcu Enis Destan'ın kiralık olarak Belçika ya da Polonya'ya gidebileceği iddia edildi.

Trabzonspor, geçen sezon Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Enis Destan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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