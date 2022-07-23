Trabzonspor-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın köklü kulübü Torino ile karşılaşacak.
Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak.
Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından yayımlanacak.
Karşılaşma, bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak.
Bordo mavililer, Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kaldı.
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