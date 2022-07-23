Trabzonspor-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın köklü kulübü Torino ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:46
Trabzonspor-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından yayımlanacak.

Karşılaşma, bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak.

Bordo mavililer, Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kaldı.


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