Melih Saatçı yazdı: 'UEFA Avrupa Ligi’nde Hamsik etkisi fark yarattı'

15 Eylül 2022 Perşembe, 22:07

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

Spor yazarımız Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşısında haftalardır süregelen kötü futbolundan, rakibinin de güçsüzlüğünden dolayı bir nebze olsun uzaklaşmış göründü.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen stata yer yer boşluklar olsa da taraftar desteği üst safhadaydı. Maçın özellikle ilk 10 dakikasında Trabzonspor, taraftarının da desteği ile oyunu Kızılyıldız yarı sahasına yıktı.

Rakip takım oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabullenmesinin de bu baskıda etkisi büyüktü. Trabzonspor ise her zaman ki oyunu dikine oynamaktansa daha çok geri pas ve yan pas yapmayı tercih etti. Yine de hücuma geçişlerde Hamsik etkisi yoğun biçimde görüldü. Hamsik attığı ters paslarla takımını hücuma kaldırmada başrolde idi ve golü de attı. Şu bir gerçek ki güçlü bir Hamsik oyunu ön bölgeye atmada Trabzonspor için büyük etken… UEFA Avrupa Ligi’nde Hamsik etkisi fark yarattı.

Kızılyıldız takımı, Partizan ile beraber Sırp futbolunun etkili takımlarının başında olsa da kadro kalitesi bakımından Trabzonspor ile ölçüşebilecek bir takım olmadığı karşılaşmada net bir biçimde görüldü.

Denswil zaman zaman defansta alan boşaltsa da rahat ve sakindi. Bartra ile uyumlu gözüktü. Trazeguet hem gol pası hem de gol atmasına rağmen çok daha iyi olabilir. Kapasitesi var. Gomez çok etkisiz kaldı.

Kızılyıldızlı oyuncu Kangwa oyun dışı kalınca rakibin direnci kırıldı ve maçın son bölümleri Trabzonspor adına rahat geçti.

Önemle belirtmeliyim ki skor yanıltmasın Hamsik faktörü ve de rakibin güçsüz oluşu bu galibiyeti getirdi. Trabzonspor bu futbol ile bu sezon başarı yakalaması hayaldir."