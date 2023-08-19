Melissa Vargas'tan servis rekoru
Milli voleybolcu Melissa Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nda kullandığı 112 km/h'lik servisiyle rekor kırdı.
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsveç'i 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Ay yıldızlılarda Melissa Vargas maçta 19 sayı kazandırırken, 23 yaşındaki oyuncu maçta Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'e ait servis rekorunu kırdı.
Melissa Vargas'ın ilk sette kullandığı servisin 112 km/h'yi buldu. Vargas böylelikle ile Boskovic'in 111.4 km/h'lik rekorunu kırdı.
?????? Melissa Vargas, 112 km/h servisiyle Tijana Boskovic’e ait olan 111.4 km/h’lık rekorun yeni sahibi oldu!pic.twitter.com/Tfs83JY4N5— AA SPOR (@aa_spor) August 18, 2023
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