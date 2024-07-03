Memleketimin çılgın Türkleri

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:17

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:17

Sonuçtan, skordan bağımsız deli dolu bir takımımız. Euro 2024’ün en erken golünü attık. Hem de Avusturya’nın presle başladığı dakikalarda.

Etkili korner, çoklu ölü top çalışması ve gol. Merih’ten hem de tavana.

Sonra presi yedik, presle karşılık verdik. 25’ten sonra dengeyi sağladık.

3-5-2 mi oynadık, 5-5-0 mı bilemedim.

Ama top tekniği yüksek Avusturya forveti geçemedi Mert Günok’un önündeki duvarı. Kaan orta alan diye başladı, sonra en sağ arkaya geçti. Ölü toplarda Abdülkerim ve golü atan Merih santrfor gibiydi. Baimgartner’e de nefes aldırmadık. Forvetsiz oyunda Barış Alper Avusturya defansını çok zorladı, Kenan panik yapmasa daha verimli olacak. Ferdi körük gibi bir ciğere sahip, gitti, geldi, yine gitti, tempo kesmedi. En fazla top kapan da oydu, en fazla akın yapan da, şaka maka Kanuni’nin 4 tane Ferdi’si olsa, Viyana yüz yıllarca önce düşermiş.

İsmail’in özel görevi mi vardı, araya saklanıp durdu mu çözemedim.

İkinci yarıda Gregoric, Arnatovic ve Sabitzer çok zorladı, Posh da hücuma katıldı. Orta alan düşer gibi olunca İsmail-Salih değişikliğine gitti Montella. 59. dakikadaki kornerde yine Arda-Merih iş birliği vardı.Bu kez kafayla yıktı Avusturya kalesini. Bu golün hemen ardından Gregoric’in golü gelmese çok değişik bir havaya giderdi maç ama Avusturya da oyunda kaldı bu ölü top golüyle. Son bölümde gerçek bir varoluş mücadelesi vardı. Avusturyalılar yüklendi, biz direndik. Son hamleyi Mert yaptı inanılmaz kurtarışla.

Son düdük Türkiye’yi Türk evlıtlarn son 8’e taşıdı.

Hazırlık maçında 6 yediğimiz, Avusturya’dan rövanşı çeyrek finalle almak çok güzel. Ne diyelim çılgın Türkleri hep beraber alkışlayalım, hem de gayrısız.

En çok da son düdükle Leipzig’i “Bir başkadır benim memleketim” diye inleten TÜRK seyircilerle..