Menajeri açıkladı: Mesut Özil'den Süper Lig kararı!

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Türk asıllı Alman futbolcu hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Menajer Söğüt, Özil'in Süper Lig'de sadece tek bir büyük kulüpte oynayabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 18:11
Menajeri açıkladı: Mesut Özil'den Süper Lig kararı!
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Medipol Başakşehirli Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiltere'den Tribal Football'a açıklamalarda bulundu.

Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

“AUBAMEYANG GİBİ DEĞİL”

"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz" diyen Söğüt, "Aubameyang gibi değildir" açıklamasını yaptı.

Özil'in menajeri, "Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi" açıklamasını yaptı.

“FENERBAHÇE DIŞINDA...”

Söğüt, "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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