Menajeri açıkladı: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya gidiyor
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya transfer olmak üzere. Rus kulübü Yusuf Yazıcı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli futbolcunun CSKA Moskova ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.
Adem Cebeci, Rus basınında Sport 24'e yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova ile sözleşme imzalaması çok yakın. Kulüpler prensipte anlaşmaya vardı. Görüşmeler son derece olumlu ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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