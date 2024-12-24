Menajeri ile görüşmeler başladı: Premier Lig devinden Victor Osimhen hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Teknik Direktörü Ruben Amorim'in Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'i istediği iddia edildi.
Sporting'den ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Ruben Amorim, hücum hattından memnun değil.
Portekizli teknik direktör, performansından memnun olmadığı Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'yu kadro dışı bıraktı. Kırmızı Şeytanlar'da Rashford'ın devre arasında kiralık ayrılması bekleniyor.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI
Sky Sport'un haberine göre; hücuma takviye yapmak isteyen Manchester United, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in menajeri ile görüşmelere başladı.
Habere göre Napoli Başkanı De Laurentiis, sözleşmedeki maddeyi kullanarak Osimhen'i geri çağırabilir.
Manchester United, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'dan daha az bir ücrete transfer etmek istiyor.
Habere göre Manchester United yetkilileri, Osimhen'i ikna etme konusunda zorluk çekmeyeceğine inanıyor. Ancak İngiliz devinin sol bek ve orta saha transfer etme ihtimalleri olduğu için Osimhen'i transfer etme konusunda çekinceleri var.
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