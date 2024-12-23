Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya yakın olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonunda da zafere ulaşarak 5. yıldızı takmayı hedefliyor.
Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitiren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adın çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde görüşmeler yürütüyor.
FESİH GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, Hakim Ziyech ile Galatasaray arasında sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor.
Haberde birçok kulübün, Ziyech'in peşinde olduğu belirtildi. Suudi Arabistan ekiplerinin, Faslı yıldızın transferinde iyi bir konumda olduğunun altı çizildi.
Sezon başında 1+1 yıllık kontrat yapılan Hakim Ziyech, son oynanan Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı.
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