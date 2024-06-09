Gedson Fernandes'in talipleri artıyor: Beşiktaş fiyatını belirledi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:24

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:24

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Suudi Arabistan'dan iki kulübün talip olduğu ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gedson Fernandes'in menajerinin taliplilerle görüştüğü ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş'a oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediği belirtildi.

Beşiktaş, 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli orta sahadan 20 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor ve bu rakamdan daha düşük bir tutara satmayı düşünmüyor.

Oyuncu ise kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek istiyor.