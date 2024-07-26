Menajeri kulüp arıyor: James Rodriguez'in değeri belli oldu!

Brezilya Lig ekibi Sao Paulo forması giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:00
Menajeri kulüp arıyor: James Rodriguez'in değeri belli oldu!
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Brezilya ekibi Sao Paulo'dan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes, yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon Euro verecek bir kulüp arıyor.

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Haberde, Mendes'in 33 yaşındaki James Rodriguez'i son olarak Lazio'ya önerdiği belirtildi. Öte yandan Rodriguez'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Wolverhampton gibi birçok kulübe önerildiği yazıldı.

Geçen sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.


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