Menajeri kulüp arıyor: James Rodriguez'in değeri belli oldu!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 00:00

Brezilya ekibi Sao Paulo'dan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes, yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon Euro verecek bir kulüp arıyor.

SON ADAY LAZİO

Haberde, Mendes'in 33 yaşındaki James Rodriguez'i son olarak Lazio'ya önerdiği belirtildi. Öte yandan Rodriguez'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Wolverhampton gibi birçok kulübe önerildiği yazıldı.

Geçen sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.