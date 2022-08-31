Mergim Berisha kimdir, hangi takıma transfer oldu? Mergim Barisha oynadığı takımlar ve kiralama bedeli...
Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı. Berisha'nın Fenerbahçe'den gidişi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mergim Berisha kimdir, hangi takıma transfer oldu? Mergim Barisha oynadığı takımlar ve kiralama bedeli...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a Transfer olduğunu duyurdu. Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'taki ortam ve şartlar idealdi." ifadelerini kullandı. Peki, Mergim Berisha kimdir?
MERGİM BERİSHA KİMDİR?
Mërgim Berisha, 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden kentinde doğmuştur. Forvet mevkiinde oynayan Alman futbolcu, an itibariyle Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giymektedir.
Kariyerine 2008 yılında RB Salzburg altyapısında başlayan 24 yaşındaki Berisha, performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri olarak görülüyor.
BERİSHA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ
Augsburg'un Berisha için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu öne sürüldü. 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 32 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
MERGİM BERİSHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
- Salzburg Alt.
- AKA Salzb. U15
- AKA Salzb. U16
- AKA Salzb. U18
- FC Liefering
- RB Salzburg
- LASK
- RB Salzburg
- 1.FC Magdeburg
- RB Salzburg
- SCR Altach
- RB Salzburg
- Fenerbahçe
- Augsburg
MERGİM BERİSHA MİLLÎ TAKIM KARİYERİ
2019-2021 yılları arasında Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 13 maça çıktı ve 1 gol attı. 2021 yılında U21 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.
MERGİM BERİSHA BAŞARILARI
Millî takım:
- U21 Avrupa Futbol Şampiyonası: 2021
Kulüp başarıları: RB Salzburg
- Avusturya Bundesliga: 2016-17, 2019-20
- Avusturya Kupası: 2016-17, 2019-20, 2020-21
- UEFA Gençlik Ligi: 2016-17
MERGİM BERİSHA ÖZEL YAŞAMI
Genç futbolcu Berisha geçmiş dönemlerde eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu'nun açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Vllasaliu mesajında, ''3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi.'' sözlerine yer vermişti.
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