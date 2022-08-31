Pavel Nedved kimdir, hangi takımlarda oynadı? Pavel Nedved evli mi?
Pavel Nedved'in 50. yaş kutlaması gündem oldu. Doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Pavel Nedved kimdir? Pavel Nedved evli mi?
Pavel Nedved, 30 Ağustos 1972 yılında Çekoslovakya'da doğdu. 1977 yılında beş yaşındayken Tatran Skalná altyapısında oynamaya başladı. Çek Cumhuriyeti'nin en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilerek neslinin en iyi futbolcularından biri olarak görülmüştür. Lazio formasıyla yerel kupalar ve Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştır. Juventus formasıyla 2003 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde yer almıştır. Euro 1996'da Çek Cumhuriyeti'nin finale kalmasının en büyük faktörlerinden biri olarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 2004 yılında Altın Ayak ödülünü kazanırken dört kez Yılın Çek Futbolcusu, altı kez Altın Top ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Pelé tarafından belirlenen FIFA 100 listesinde yer almıştır. 2003, 2004 ve 2005 yıllarında UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2008-09 sezonunun sonunda 19 yıllık profesyonel kariyerine son vermiştir. Kulüpler bazında 501 lig maçına çıkıp 110 gol atmıştır. Çek Cumhuriyeti formasıyla 91 maça çıkıp 18 gol atmıştır.
PAVEL NEDVED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
1991-92 Dukla Praha
1992-93 Sparta Prague
1993-94 Sparta Prague
1994-96 Coppa Italia
1996-2001 Lazio
2001-2009 Juventus
YÖNETİCİLİK KARİYERİ
12 Ekim 2010 tarihinde Exor, Nedved'i Juventus yönetiminde bir koltuk için aday gösterdi. 27 Ekim 2012 tarihinde yönetime katıldı. 23 Ekim 2015 tarihinde Juventus'un yardımcı başkanı olarak görevlendirilmiştir.
PAVEL NEDVED EVLİ Mİ?
1992 yılında Ivana Nedvedová ile evlenmiştir. Çiftin 2 çocuğu vardır.
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