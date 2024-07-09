Mert Çetin, Verona'ya veda etti

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:50

Hellas Verona forması giyen Mert Çetin, İtalyan ekibinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Çetin, "Güzel günlerimin geçtiği Hellas Verona'dan ayrılıyorum. Bana büyük tecrübeler kazandıran, güzel dostluklarımın oluştuğu Verona şehrine ve Gialloblu'ya veda etme zamanı. Kalbim sizinle Forza Verona" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'da 10 kez sahaya çıktı.