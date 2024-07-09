Mert Çetin, Verona'ya veda etti

Hellas Verona forması giyen Mert Çetin, İtalyan ekibinden ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:50
Mert Çetin, Verona'ya veda etti
Abone Ol google-news

Hellas Verona forması giyen Mert Çetin, İtalyan ekibinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Çetin, "Güzel günlerimin geçtiği Hellas Verona'dan ayrılıyorum. Bana büyük tecrübeler kazandıran, güzel dostluklarımın oluştuğu Verona şehrine ve Gialloblu'ya veda etme zamanı. Kalbim sizinle Forza Verona" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'da 10 kez sahaya çıktı.


mert çetin haberleri Hellas Verona haberleri italya haberleri

İlgili Haberler

Mert Çetin'den Dzeko itirafı: 'Roma'daki ilk maçımdan sonra...'

Mert Çetin'den Dzeko itirafı: 'Roma'daki ilk maçımdan sonra...'
MKE Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı

MKE Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı
Seçil Erzan'ın Mert Çetin ile mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Muslera konuşursa hepimiz biteriz'

Seçil Erzan'ın Mert Çetin ile mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Muslera konuşursa hepimiz biteriz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler