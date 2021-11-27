Mert Günok stattan ambulansla ayrıldı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Beşiktaşlı kaleci Mert Günok, stattan ambulansla ayrıldı.

DHA
27 Kasım 2021 Cumartesi, 21:30
Mert Günok stattan ambulansla ayrıldı
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler