Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber: Lyon maçında oynayacak mı?

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan milli kaleci Mert Günok'un son durumunu paylaştı.

Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber: Lyon maçında oynayacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:25

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

LYON MAÇINDA YOK

Mert Günok'un Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.


Etiketler: #mert günok #beşiktaş #sakatlık #lyon

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