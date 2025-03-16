Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maç sonu bir paylaşımda bulundu.
"HER ŞEYE RAĞMEN..."
Karadeniz ekibinin paylaşımında, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz!" denildi.
Samsunspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Her şeye rağmen 1?? puanla evimize dönüyoruz! ??????#FBvSAM #Samsunspor pic.twitter.com/n7F3sPh4On— Reeder Samsunspor ???? (@Samsunspor) March 16, 2025
Etiketler: #samsunspor #fenerbahçe #Cihan Aydın
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