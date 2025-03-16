Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 22:54

Güncelleme: 16.03.2025 - 22:54

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maç sonu bir paylaşımda bulundu.

"HER ŞEYE RAĞMEN..."

Karadeniz ekibinin paylaşımında, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz!" denildi.

Samsunspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.