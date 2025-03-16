Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 22:54

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maç sonu bir paylaşımda bulundu.

"HER ŞEYE RAĞMEN..."

Karadeniz ekibinin paylaşımında, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz!" denildi.

Samsunspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Etiketler: #samsunspor #fenerbahçe #Cihan Aydın

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