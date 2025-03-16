Fenerbahçeliler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi sarı-lacivertli tribünlerde Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anmak amacıyla pankart açıldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Fenerbahçe tribünleri, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutlamak için dev pankart açtı.
Pankartta, "Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: #fenerbahçe #çanakkale zaferi #pankart
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