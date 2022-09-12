Mert Hakan Yandaş'tan eleştirilere videolu cevap: Peres ile doğal halimiz

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş Twitter hesabından Luan Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:28
Mert Hakan Yandaş'tan eleştirilere videolu cevap: Peres ile doğal halimiz
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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev mücadelesi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın Luan Peres'i ittiği bir video sosyal medyada yayılmıştı.

Mert Hakan, Twitter hesabından Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı. Altına da "Doğal halimiz, kesilmeden, biçilmeden" notunu düştü.

Başarılı futbolcu bu paylaşımı ile takım arkadaşı ile hiçbir problemi olmadığını kaydetti. Taraftarlar da "Komutan" lakaplı oyuncularına destek verdiler.


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