Mert Hakan Yandaş'tan eleştirilere videolu cevap: Peres ile doğal halimiz
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş Twitter hesabından Luan Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı.
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev mücadelesi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın Luan Peres'i ittiği bir video sosyal medyada yayılmıştı.
Mert Hakan, Twitter hesabından Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı. Altına da "Doğal halimiz, kesilmeden, biçilmeden" notunu düştü.
Doğal halimiz kesilmeden biçilmeden pic.twitter.com/PfV1syCW1q— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) September 11, 2022
Başarılı futbolcu bu paylaşımı ile takım arkadaşı ile hiçbir problemi olmadığını kaydetti. Taraftarlar da "Komutan" lakaplı oyuncularına destek verdiler.
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