Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme! 'Herkes kendi kapısının önünü temizlesin'
Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor galibiyeti sonrasında; Galatasaray için açıklama yaptı. Mert Hakan açıklamasında; "Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Melek yüzlü görünüyorlar. Her zamanki halleri. Bizim hocamız hakkında konuşmasın. Bizim saha içinde mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Herkes kendi kapı önünü temizlesin. Oralara girersek mahcup olurlar" dedi.
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ve Sivasspor kozlarını paylaştı. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Ligde 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde takibini sürdürdü.
Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş; "Öncelikle bugün Türk milleti için eksik bir gün. Atamızı rahmetle anıyoruz. Minnet ve özlemle Atatürk'ü anıyoruz. 3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. Bugün mücadele etmemizin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Mücadele etmezsen ne kalite ne de tecrübenin bir önemi kalmıyor. O maç için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hocamızın taktiri forma vermek. Biz hep hazır olmak zorundayız. Samet adına da çok mutlu oldum. Zaman zaman hatalar yapıyoruz ama bu formaya asla ihanet etmedik. Taraftarımız çok çile çekti bunun da farkındayım" dedi.
"HERKES KENDİ KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN"
Mert Hakan Yandaş, Galatasaray için açıklamasında; "Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Bizim hocamız hakkında konuşmasın. Melek yüzlü görünüyorlar. Her zamanki halleri. Bizim saha içinde mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Herkes kendi kapı önünü temizlesin. Oralara girersek mahcup olurlar" sözlerini sarfetti.
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