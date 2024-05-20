Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na emojili yanıt!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:51

Güncelleme: 20.05.2024 - 10:07

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN YANIT

Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.

Maç öncesi yaşanan olaylar şu şekilde: