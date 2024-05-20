Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na emojili yanıt!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın oyuncuları birbirine girmişti. Maç öncesi Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı tribünlere Fenerbahçe armasını göstermesi gerginliğe sebep olmuştu. Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak herif" sözlerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:51
Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na emojili yanıt!
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN YANIT

Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.

Maç öncesi yaşanan olaylar şu şekilde:

 


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