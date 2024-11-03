Mert Hakan Yandaş'tan Trabzonspor paylaşımı: 'Uy aha'
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine, "İşte böyle, her sene böyle 2-3. Uyy aha" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #mert hakan yandaş #fenerbahçe #trabzonspor
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