Mert Hakan Yandaş'tan Trabzonspor paylaşımı: 'Uy aha'

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş'tan Trabzonspor paylaşımı: 'Uy aha'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 23:47

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine, "İşte böyle, her sene böyle 2-3. Uyy aha" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #mert hakan yandaş #fenerbahçe #trabzonspor

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