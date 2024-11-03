Mert Hakan Yandaş'tan Trabzonspor paylaşımı: 'Uy aha'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 23:47

Güncelleme: 03.11.2024 - 23:47

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine, "İşte böyle, her sene böyle 2-3. Uyy aha" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımı şu şekilde: