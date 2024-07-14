Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: 'Sorunlar bir yana, Galatasaray bir yana'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 14.07.2024 - 09:54

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ajans 1905 kanalına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Transfere en az ihtiyacı olan takım biziz. Net oyuncu istiyoruz. Üzerimize baskı kuruluyor diye istemediğimiz bir oyuncuyu almayacağız. Hepimiz en iyi oyuncuları istiyoruz. Hepimiz hangi ligde olduğumuzun farkında olalım. 20 yaşında, çok önemli bir ligde çıkış yapmış oyuncuyu bizim ligimize getirmek çok zor. 17-18 yaşında bulsanız bile oyuncuyu getirmek çok zor oluyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek çok zor."

'YABANCI SAYIMIZI AZALTMAK GEREKİYOR'

"Galatasaray çok önemli bir marka. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar stadımıza hayran kaldılar. Avrupa'da tekrar ses getirdi Galatasaray takımı. Galatasaray'a oyuncu gelmek istiyor bazen çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. En doğru şekilde oyuncular getirmek gerekiyor. Yabancı sayımızı azaltmak gerekiyor. İhtiyacımız olan mevkileri söyledik. Sağ bek... Leo Dubois döndü, hazırlık maçında Metehan'ı oynattık ama oraya bir oyuncu alacağız. Tansiyonun biraz düşmesi lazım. İstediğimiz oyuncunun alınmasını istiyorum. İstediğimiz oyuncular arasında görüşmeler sürüyor."

'ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ VAR'

"Burada ne kadar fedakarlık yapıldığının herkesin farkına varması lazım. Batshuayi gibi çok önemli bir transfer yaptık. Her türlü fedakarlık yapıldı. Elimizde çok önemli oyuncular var. Kadroda düşünmediğimiz oyuncular var. Sağ bek, orta sahaya bir oyuncu bakıyoruz ama orta sahada iyi oyuncularımız var. Hiç stoperim yok. Metehan döndü, elimizdeki tek orijinal stoperimiz o kaldı. Orta sahada oyuncular var, hücum oyuncuları var. Milli takımdaki oyuncular dönecek."

'HER TÜRLÜ REKORU KIRMANIZ GEREKİYOR'

"Galatasaray'ın teknik direktörü oluyorsanız her türlü rekoru kırmanız gerekiyor. Kendi üstüme bir şey almıyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır. Camia olarak kazandık. Başındayım, ben temsil ediyorum ama her birlikte kazandık. Teknik direktörler ya büyük pay sahibi olur ya da sorumlu olur. İlk sorumluluk sizde olur. Galatasaray takımı, yaptığı transferler, stadımız... Camia birleştiğinde Galatasaray'ın önünde kimse duramıyor. Kimsenin aklı karışmasın. Biz güçlüyüz, kendimize güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz."

'ICARDI İÇİN SORUNLAR BİR YANA, GALATASARAY BİR YANA'

"Bugün otele girerken bile taraftarın Icardi'ye inanılmaz ilgisi vardı. Icardi taraftarlara yakınlık gösterdi. Mauro Icardi için sorunlar bir yana, Galatasaray bir yana. Onun her zaman yanındayız ve bu tür sorunlar hepimizin başına gelebiliyor. Kilo verip geldi. Sakatlıklarını atlayıp başladı. Çok güçlü olacağız. Her gün onun için daha iyi, daha moralli, daha istekli. Galatasaray taraftarına çok değer veriyor. Galatasaray taraftarı için yapmayacağı şey yok."

'ZAHA DAHA İYİ DURUMDA'

"Zaha bu sene fizik ve mental açıdan daha iyi durumda. Daha istekli ve pozitif olduğunu antrenmanlarda görüyoruz. Enerjisi bizi mutlu ediyor."

'BARIŞ'IN İSMİ EZBERLENMİŞTİR'

"Barış Alper bence Avrupa Şampiyonasının yıldızlarından biri oldu. Birçok ülkede insanlar Barış'ın ismini ezberlemiştir bence. Çok çalıştı ve birçok mevkide oynadı hiç sesini çıkarmadı."