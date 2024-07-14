Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi: Sağ beke yerli çözümü!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:12

Güncelleme: 14.07.2024 - 11:12

Milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine alan Galatasaray, sağ bek transferinde artık çözüm arıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını değiştirmeye başladı.

İKNA PLANLARI YAPILDI

Bu doğrultuda da Zeki Çelik adı öne çıktı. Roma'nın yeni sezon için elden çıkarmaya yakın olduğu Zeki'nin Türkiye'ye dönüşü için ikna konusunda planlarını yaptı.

Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak.

GALATASARAY'A SICAK

Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıkan sağ bek oyuncusu 2 asist katkısı sağladı. Zeki, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te 3 maçta görev aldı.