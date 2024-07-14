Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi: Sağ beke yerli çözümü!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray sağ bek transferi için nabız yokluyor. Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını milli yıldıza çevirdiği iddia edildi.
Milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine alan Galatasaray, sağ bek transferinde artık çözüm arıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını değiştirmeye başladı.
İKNA PLANLARI YAPILDI
Bu doğrultuda da Zeki Çelik adı öne çıktı. Roma'nın yeni sezon için elden çıkarmaya yakın olduğu Zeki'nin Türkiye'ye dönüşü için ikna konusunda planlarını yaptı.
Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak.
GALATASARAY'A SICAK
Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıkan sağ bek oyuncusu 2 asist katkısı sağladı. Zeki, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te 3 maçta görev aldı.
Spor Haberleri
- Eski Fenerbahçeli yıldıza taraftar saldırısı!
- Galatasaray'dan milli yıldıza kanca!
- Copa America'da final heyecanı!
- Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın!
- EURO 2024'te final heyecanı!
- Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!
- Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
- Harry Kane: 'İngiltere için anlamını biliyoruz'
- İngiltere'nin EURO 2024 macerası!
- İspanya'nın EURO 2024 macerası!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- FBI saldırganı açıkladı!
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu