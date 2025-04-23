Mertens'ten Galatasaray'ın son teklifine ret!
Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'e teknik ekipte görev teklif ettiği, Belçikalı oyuncunun ise futbolu bırakarak dünyayı gezme planının olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın 2022 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray hem maliyeti hem de yabancı kontenjanı nedeniyle Mertens ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.
Galatasaray'ın sadece futbolu bırakma kararı alması durumunda Mertens'e teknik ekibe katılması için yeni bir teklif yapacağı aktarıldı.
Mertens'in ise futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirme ve dünyayı gezme planının olduğu belirtildi.
37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 130 maça çıktı.
Mertens bu karşılaşmalarda 24 gol ve 44 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #Sözleşme
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