Merve Vatan, Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yelken branşı rüzgar sörfü kategorisinde mücadele veren Merve Vatan finallere yükselemedi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 20:24
Merve Vatan, Paris 2024'e veda etti
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Marsilya'da gerçekleştirilen yelken yarışlarında olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok yarış iptal edildi.

Merve Vatan'ın mücadele ettiği rüzgar sörfü kategorisinde 20 yarış yapılması gerekirken, yinelenen hava koşulları sebebiyle 14 etap sonunda yarışlar bitirildi.

İlk 10 sporcunun finallerde mücadele etmeye hak kazanacağı müsabakada Merve Vatan genel klasmanda 18. sırada yer aldı.


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