Merve Vatan Paris 2024'teki ilk 7 yarışın ardından 19. oldu!

Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 19. sırada yer aldı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 20:19
Merve Vatan Paris 2024'teki ilk 7 yarışın ardından 19. oldu!
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Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.

TEKNİK AKSAKLIK YAŞADI

Milli yelkenci Merve Vatan, üçüncü yarışı 5'inci, dördüncü yarışı 3'üncü, beşinci yarışı 14'üncü, altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı.

Teknik aksaklık nedeniyle yedinci yarışta ise start almayan Merve Vatan, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

IQ Foil'de çarşamba günü yarış serisine devam edilecek.


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