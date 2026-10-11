Cumhuriyet Gazetesi Logo
Messi duble yaptı, Inter Miami rahat kazandı

Messi duble yaptı, Inter Miami rahat kazandı

11.10.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Messi duble yaptı, Inter Miami rahat kazandı

Arjantin Milli Takımı kariyerini geçen salı günü noktalayan 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı 4-0 yendiği maçta duble yaptı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.

Liglere verilen 3 haftalık milli arada Arjantin formasıyla son kez maça çıkan Lionel Messi, Inter Miami'de gollerine devam ediyor.

MLS'in 28. haftasında DC United'ı konuk eden Inter Miami karşılaşmadan 4-0 galip ayrılırken, 39 yaşındaki süper yıldız 47 ve 60. dakikalarda fileleri havalandırarak duble yaptı. Ev sahibi takımın diğer golleri ise 3. ve 39. dakikalarda Luis Suarez'den geldi.

1000 GOLE 66 GOL KALDI

Messi, bu sezon MLS'teki gol sayısını 23'e çıkararak gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız ayrıca kariyerinde 934 gole ulaşarak 1000 gol barajına biraz daha yaklaştı.

Lionel Messi, geçen salı günü Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında ülkesi için 126. ve son golünü atarak Arjantin Milli Takımı kariyerine son verdi.

İlgili Konular: #lionel messi #dc united #inter miami

İlgili Haberler

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: '3 farklı skor kimseyi aldatmasın!'
Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: '3 farklı skor kimseyi aldatmasın!' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Olaylı maçta Real Madrid tek golle güldü
Olaylı maçta Real Madrid tek golle güldü Milli ara dönüşünde Real Madrid, Villarreal'i 1-0 yendi. İspanyol devinde Vinicius Jr kırmızı kart görürken, Mourinho dahil 6 kişi sarı kart gördü.
Jose Mourinho'dan maç sonu tepki: Basın toplantısına katılmadı
Jose Mourinho'dan maç sonu tepki: Basın toplantısına katılmadı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal'i 1-0 yendikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve basın toplantısına katılmadı.