Messi duble yaptı, Inter Miami rahat kazandı

Liglere verilen 3 haftalık milli arada Arjantin formasıyla son kez maça çıkan Lionel Messi, Inter Miami'de gollerine devam ediyor.

MLS'in 28. haftasında DC United'ı konuk eden Inter Miami karşılaşmadan 4-0 galip ayrılırken, 39 yaşındaki süper yıldız 47 ve 60. dakikalarda fileleri havalandırarak duble yaptı. Ev sahibi takımın diğer golleri ise 3. ve 39. dakikalarda Luis Suarez'den geldi.

1000 GOLE 66 GOL KALDI

Messi, bu sezon MLS'teki gol sayısını 23'e çıkararak gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız ayrıca kariyerinde 934 gole ulaşarak 1000 gol barajına biraz daha yaklaştı.

Lionel Messi, geçen salı günü Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında ülkesi için 126. ve son golünü atarak Arjantin Milli Takımı kariyerine son verdi.