Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: '3 farklı skor kimseyi aldatmasın!'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"SADECE 3 GOL" Hilmi Türkay: "Milli ara Fenerbahçe’ye yaramamış. Koca 90 dakikada atılan 3 gol dışında iyi oyun adına pek bir şey göremedim. Kötü oynarken de kazanmak iyidir ancak İsmail Kartal ve takım bu futbola devam ederse taraftar her maçı tedirgin izler." (Cumhuriyet)

"VİLLA PARK'TA OĞUZ AYDIN FORMA GİYMELİ!" Uğur Meleke: "Fenerbahçe’nin Birmingham deplasmanı öncesi bence bir bölgesi netameli. Kerem, dün Rize’de bir kez daha gösterdi ki, karşı koyamadığı bir özgüven kaybı içinde. Eskiden kolaylıkla yapabildiği şeyleri de yapamıyor bazen. Çok çabalıyor, çok iyi niyetli. Ama kaygı altında performans vermesi haliyle zorlaşıyor. İsmail Kartal belki orta vadede Kerem’i kazanmanın yollarını düşünecektir. Ancak kısa vadede, çarşamba gecesi Birmingham’da bence özgüveni daha yüksek bir sol açığa ihtiyacınız var. Oğuz Aydın geçen sezon Nottingham, bu yıl da Lyon deplasmanlarında gösterdi ki büyük maçların ağırlığı altında ezilmiyor. Hatta büyüyor. Sanki artık bu Birmingham deplasmanı Kerem’e sabır değil, Oğuz Aydın’a fırsat günü." (Hürriyet)

"KADRO GENİŞLEMELİ" Güntekin Onay: "3-0 kazanan bir takım eleştirilir mi? Bence eleştirilmesi gerekir ve bu maçtan İsmail Kartal’ın dersler çıkarması lazım. Gününde olmayan Vedat Muriç’in yerine Romelu Lukaku oyuna geç girmedi mi? Sürekli top kaybeden Kerem Aktürkoğlu’nun 88 dakika sahada kalması doğru mu? Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek daha önce giremezler miydi? Fenerbahçe'nin ekim ayındaki yoğun maç takviminde geniş bir kadroya ihtiyacı var. İsmail Kartal’ın bazı oyunculara daha fazla süre vermesi gerekiyor. Oğuz, İsmail ve Lukaku daha fazla süre almalı. Nene skoru bulduktan sonra son bölümde neden hiç kullanılmıyor? Performans veremeyen bazı oyunculara da artık kulübe yolu gözükmeli. Kerem’in isteğine arzusuna diyecek bir şey yok ancak ligde ve Avrupa’da henüz golü yok. Fenerbahçe gibi bir takımda gol atmayan bir forvet performansı kabul edilemez." (Hürriyet)

"GOL ATIP, YATARAK KAZANILMIYOR" Mert Aydın: "Fenerbahçe’nin hafta içinde Aston Villa maçı var. Hocanın ve oyuncuların bunu düşünmesini anlayabiliyorum. Ama hiçbir maç gol atıp üstüne yatarak kazanılamıyor. Fenerbahçe, o riski eline alarak oynadı tüm maçı. 3 puan geldi ama gerekli dersleri çıkarması lazım hocanın. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde maçlar bitmiyor. Hepsinin öncesinde sonrasında sıkıntı yaşanacaksa, Fenerbahçe için işler hiç de kolay olmayacak." (Milliyet)

"DURGUN VE VURGUN" Attila Gökçe: "İsmail Kartal’ın ikinci yarıda Asensio-Kahveci değişikliğine itirazım yok. Aston Villa öncesinde fazla zorlamamasını anlarım. Ama koca maçta ilk yarıyı gol şansıyla kapayıp oynamadan bitirmişsen Lukaku’yu niye oturtuyorsun hocam! Saat mı kurdun da Belçikalı’yı 80’de oyuna aldın? Fenerbahçe hamlelerle olumlu oyuna döndü. İrfancan’ın fişek golü hem kendisine, hem de takımına bir ödül oldu. Ardından Oğuz’un golü… Fenerbahçe maç biterken kendini buldu. Lukaku’nun asisti de takdire değer." (Milliyet)

"3 FARKLI SKOR KİMSEYİ ALDATMASIN!" Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün Rize deplasmanında 3 farklı bir galibiyet elde etti ama bu hiç kimseyi aldatmasın. İlk yarıda tesadüfi bir golle skor avantajı yakalandı. Ondan sonra 83. dakikaya kadar sergilenen futbol kesinlikle büyük hedef belirleyen bir takım için geçerli değil. Öncelikle İsmail Kartal'a sormak istiyorum, milli takımlara giden oyuncular dışında eldekiler 15 gün ne yaptılar? Greenwood'un yürüyecek hali yok. Oğuz gibi önemli bir oyucu varken bu kadar kötü oynayan Greenwood 80. dakikaya kadar nasıl oyunda kalır?" (Sabah)