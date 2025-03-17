Messi golünü attı, Miami geriden gelerek kazandı
Inter Miami, Atlanta United karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin şık golüyle beraberliği yakaladı, Fafa Picault ile 89'da 3 puana uzandı.
Kadrosunda Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi yıldızları bulunduran Inter Miami, MLS'in 4. hafta maçında Atlanta United'a konuk oldu. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi takım, 11. dakikada Emmanuel Lath'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter Miami 20. dakikada Lionel Messi'nin kalecinin üstünden aşırdığı şık golle skoru 1-1'e taşıdı 89. dakikada Haitili forvet Fafa Picault'un attığı gol ise konuk ekibe galibiyeti getirdi.
Inter Miami, MLS'te 10 puanla liderliğini sürdürüyor. 4 puanda kalan Atlanta United ise 12. sırada yer alıyor.
Pero que golazo del ??????? pic.twitter.com/LPyGb6dPZH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025
Etiketler: #lionel messi #inter miami #Atlanta United
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