Messi golünü attı, Miami geriden gelerek kazandı

Inter Miami, Atlanta United karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin şık golüyle beraberliği yakaladı, Fafa Picault ile 89'da 3 puana uzandı.

Messi golünü attı, Miami geriden gelerek kazandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:46

Kadrosunda Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi yıldızları bulunduran Inter Miami, MLS'in 4. hafta maçında Atlanta United'a konuk oldu. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım, 11. dakikada Emmanuel Lath'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter Miami 20. dakikada Lionel Messi'nin kalecinin üstünden aşırdığı şık golle skoru 1-1'e taşıdı 89. dakikada Haitili forvet Fafa Picault'un attığı gol ise konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Inter Miami, MLS'te 10 puanla liderliğini sürdürüyor. 4 puanda kalan Atlanta United ise 12. sırada yer alıyor.

 


Etiketler: #lionel messi #inter miami #Atlanta United

İlgili Haberler

Lionel Messi'den forma istedi: 6 ay men cezası aldı!

Lionel Messi'den forma istedi: 6 ay men cezası aldı!
MLS'ten Lionel Messi ile Luis Suarez'e 'el ense' cezası!

MLS'ten Lionel Messi ile Luis Suarez'e 'el ense' cezası!
Maç sonu gergin anlar: Lionel Messi hakemle tartıştı!

Maç sonu gergin anlar: Lionel Messi hakemle tartıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler