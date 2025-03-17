Messi golünü attı, Miami geriden gelerek kazandı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:46

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:47

Kadrosunda Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi yıldızları bulunduran Inter Miami, MLS'in 4. hafta maçında Atlanta United'a konuk oldu. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım, 11. dakikada Emmanuel Lath'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter Miami 20. dakikada Lionel Messi'nin kalecinin üstünden aşırdığı şık golle skoru 1-1'e taşıdı 89. dakikada Haitili forvet Fafa Picault'un attığı gol ise konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Inter Miami, MLS'te 10 puanla liderliğini sürdürüyor. 4 puanda kalan Atlanta United ise 12. sırada yer alıyor.