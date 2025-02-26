MLS'ten Lionel Messi ile Luis Suarez'e 'el ense' cezası!
ABD Ulusal Futbol Ligi Disiplin Komitesi, Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve Luis Suarez'e ceza verildiğini açıkladı.
ABD'nin en üst düzey futbol ligi Major League Soccer'ın (MLS) Disiplin Komitesi, Inter Miami'den Lionel Messi ve Luis Suarez'e para cezası verdi.
MLS, Güney Amerikalı iki futbolcuya, Inter Miami'nin Pazar günü New York City FC ile 2-2 berabere kaldığı maçta "rakibin yüzüne/başına/boynuna elle müdahalede" bulundukları gerekçesiyle verdiği cezanın miktarını açıklamadı.
MESSİ VE SUAREZ'DEN RAKİPLERE MÜDAHALE
Ballon d'Or ödülünü 8 kez kazanan Arjantinli yıldız Messi, rakip takım teknik ekibinden birinin ensesinden, Uruguaylı yıldız Suarez ise devre arasında yaşanan tartışmada rakibi Birk Risa'nın ensesinden tutmuştu.
Barcelona'nın eski takım arkadaşları, Messi 2023'te, Suarez ise 2024'te olmak üzere birer yıl arayla ABD'nin Inter Miami takımında yeniden takım arkadaşı olmuşlardı.
Etiketler: #lionel messi #luis suarez #inter miami #MLS
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