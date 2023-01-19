Messi - Ronaldo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı TSİ 20:00'de başlayacak.
Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla bugün karşı karşıya gelecek.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
MESSI - RONALDO MAÇI SAAT KAÇTA?
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda bugün TSİ 20.00'de başlayacak.
MESSI - RONALDO MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon Euro'luk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.
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