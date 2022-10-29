Messi ve Neymar coştu, PSG kazandı! PSG 4-3 Troyes
Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'i 4-3 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Troyes ile karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soler, 55. dakikada Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 3 ve 52. dakikalarda Balde, 88. dakikada da Palaversa'dan geldi.
PSG'nin yıldızı Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 11 gol ve 12 asist yaptı.
Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 35'e çıkardı. Troyes ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lorient deplasmanına gidecek. Troyes ise AJ Auxerre'yi konuk edecek.
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