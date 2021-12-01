Messi'nin babasından Ronaldo'ya Ballon d'Or cevabı
Cristiano Ronaldo, Instagram'da ödülün Messi'ye verilmemesi gerektiği yönündeki bir yorumu beğendi ve "Gerçekler" ifadesini kullandı. Messi'nin babası Jorge Messi ise, Arjantinli yıldızın ödül kupası ile fotoğrafını paylaşarak, Ronaldo'ya cevap verdi.
Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or'u (Altın Top) 7. kez Lionel Messi kazandı. Arjantinli yıldızın ödülü kazanmasına spor camiasında tepkiler büyürken, bir diğeri dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan da çarpıcı bir yorum geldi.
Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesi gerektiğini açıklayan bir yorum yapıldı. Yorumda, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak" ifadeleri kullanıldı.
Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" yorumunu yaptı.
MESSI'NİN BABASINDAN CEVAP
Lionel Messi'nin babası Jorse Messi ise, Instagram hesabından Ronaldo'ya cevap veren bir paylaşımda bulundu. Baba Messi, "Bla, bla, bla... Devam et" ifadelerini kullandı.
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