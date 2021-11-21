Mesut Özil: "Burada gol atmak beni daha da mutlu etti"
Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçı sonrası konuştu.Özil, "Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2-1 kazandıkları ve 1 gol attığı Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Özil'in sözleri şu şekilde;
"Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz"
"GALİBİYET ARMAĞAN OLSUN"
"Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun."
"FENERBAHÇEMLE BÜYÜDÜM"
"Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti."
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