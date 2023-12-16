Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya tepki! 'Neden bilmesi gereksin ki'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, İngiltere Premier Lig kulübü Arsenal'ı tanımadığını söyleyen ABD'li aktör Leonardo DiCaprio için yaptığı paylaşım ile gündem oldu.
Mesut Özil, Arsenal'ın ne olduğunu bilmediğini söyleyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio için paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu, "Arsenal'ın ne olduğunu bilmiyorum, futbol takip etmiyorum" diyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya yanıt verdi.
Mesut Özil yaptığı paylaşımda, "Arsenal 25 yıldan daha eski, Arsenal'ı neden bilmesi gereksin ki?" ifadelerini kullandı.
Türk asıllı Alman oyuncunun bu paylaşımı birçok taraftar tarafından paylaşıldı.
LEONARDO DİCAPRİO'NUN 25 YAŞ POLEMİĞİ
Leonardo DiCaprio, 25 yaşından küçük sevgilileri ile dikkat çekiyor. 49 yaşındaki aktörün, sevgilileriyle 25 yaşından önce birlikte olması, 25 yaşında ise onlardan ayrılması daha önce de gündem olmuştu.
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