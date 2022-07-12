Mesut Özil'in Başakşehir ile anlaştığı iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. İddiaya göre turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresinin ise netleşmek üzere olduğu kaydedildi.
İSTANBUL VE EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ
Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut’un, Başakşehir ile anlaştıği ileri sürüldü. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.
Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.
Turuncu-lacivertli yönetimin, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planladığı öğrenildi.
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