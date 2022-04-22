Mesut Özil'in menajeri rest çekti
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe yöneticileri ile oyuncusunun durumunu görüştü, sözleşmeyi hatırlattı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in durumu kaotik bir hal aldı. Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncusunun durumunu görüştü.
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un katılmadığı görüşmede Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp "Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı" restini çektiği belirtildi.
Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi.
Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor. Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
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