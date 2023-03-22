Mesut Özil'in vedası İspanyol basınında
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in emeklilik kararı alması İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyollar Mesut Özil'in vedasını ana sayfalarına taşıdı.
İspanyol basını Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı.
Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.
Mesut Özil
Özil'in futbolun yanı sıra aktif bir iş insanı olduğu, kripto para, spor kıyafetleri, kafeterya ve elektronik spor gibi çok farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.
As gazetesi de uzun süreli sakatlık sorunu yaşayan Özil'in "sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını" kaydetti.
Sport gazetesi, Özil'in teknik direktör Jose Mourinho döneminde "yıldız transfer" olarak Real Madrid'e geldiğini ve "parlak bir futbol kariyeri geçirdiğini" yazdı.
Mundo Deportivo da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından futbola veda eden mesajı sırasında Real Madrid formalı fotoğrafını kullanmasına dikkati çekti.
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