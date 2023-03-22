Son Dakika: Mesut Özil futbolu bıraktı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:21

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:58

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, emeklilik kararı aldığını açıkladı.

35 yaşındaki yıldız futblcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

"Unutulmaz anlarla ve duygularla dolu harika bir maceraydı. Formasını giydiğim kulüpler olan Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'e, beni destekleyen teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ailem ve en yakın arkadaşlarıma da en özel teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günden bu yana bu harika macerada bana destek oldular ve hem iyi günlerde, hem kötü günlerde bana sevgilerini gösterip dayanak oldular.

Şimdi güzel eşime Amine, iki güzel kızım Eda ve Ela ile birlikte hayatın bana getireceği güzel şeylere odaklanıyor olacağım."

BU SEZON LİG'DE SADECE 70 DAKİKA OYNADI

Almanya'da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke 04 altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.