Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya

Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya

12.07.2026 17:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda bir kez daha zirveye çıkarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen başarılı sporcu, üstün performansıyla organizasyonu şampiyon tamamladı.

Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde mücadele eden Mete Gazoz, deneyimli İtalyan okçu Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, final müsabakasındaki başarılı atışlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

Bu sonuçla Mete Gazoz, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli okçu, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nı altın madalyayla tamamlayarak Türk okçuluğu adına önemli bir başarıya daha imza attı.

İlgili Konular: #mete gazoz #Altın Madalya #Okçuluk Dünya Kupası

İlgili Haberler

Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale kaldı
Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale kaldı 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında yarışan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale yükseldi.
Mete Gazoz’dan 3 madalyalı açılış
Mete Gazoz’dan 3 madalyalı açılış Mete Gazoz, Meksika’nın Puebla kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 1. ayağında bireysel erkeklerde bronz madalya kazandı.
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya!
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya! Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde etti.