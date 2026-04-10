Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale kaldı

10.04.2026 22:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında yarışan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale yükseldi.

Meksika'nın Puebla kentindeki organizasyona, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan bireysel müsabakalarla devam edildi.

Türkiye'yi klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş ve Ulaş Berkim Tümer, kadınlarda Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat ve Canse Duru Tarakçı temsil etti.

Makaralı yayda ise erkeklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca ve Yağız Sezgin, kadınlarda Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz yarıştı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, İspanyol Merida Gonzalez Javier'i 6-4, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Lin Zih-Siang'ı 7-3 yenerek yarı finale çıktı.

Mete, Tayvanlı bir başka sporcu Tang Chih-Chun ile finale yükselme mücadelesi verecek. Klasik yayda yarı final ve madalya karşılaşmaları, 12 Nisan Pazar günü yapılacak.

Bugün yarışan diğer milli okçuların, bireyselde madalya şansı kalmadı.

Türkiye, takım müsabakalarında klasik yayda erkekler ve kadınlarda, makaralı yayda da erkeklerde finale yükselmişti. Ayrıca Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın yer aldığı Klasik Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçına çıkacak.

İlgili Konular: #mete gazoz #okçuluk #yarı final

