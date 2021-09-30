Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.
ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Kupası organizasyonuna Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.
Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.
Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.
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