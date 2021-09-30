Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

AA
30 Eylül 2021 Perşembe, 23:57
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu
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ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Kupası organizasyonuna Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.


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