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Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Mete Gazoz-Fatma Maraşlı çifti, Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:26
Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Klasik yay karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalya elde etti.

TOPLAM 3 MADALYA

Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli okçu İpek Tomruk, bireysel atışlarda kadınlar makaralı yay kategorisinde 4. olmuştu.

Milliler, böylece organizasyonu 3 bronz madalyayla tamamladı.

Dünya Kupası'nın 2. ayağında 5'i altın toplam 11 madalya kazanan Güney Kore, sıralamada zirvede yer aldı.


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