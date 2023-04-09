Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.
Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.
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